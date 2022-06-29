После неудачи с Рафиньей «Арсенал» переключил внимание на звезду «Реала»

Лондонский «Арсенал» нашёл альтернативу полузащитнику «Лидса» Рафинье Диасу, который находится в шаге от перехода в «Челси». Согласно информации от Sport Witness, «канониры» переключили своё внимание на полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио.

На днях появляется много слухов о том, что Асенсио покинет мадридский «Реал» в это трансферное окно. Испанец не хочет продлевать истекающий контракт с клубом, так как сомневается в своём будущем на «Сантьяго Бернабеу».

Избавиться от Асенсио не против и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, который хотел бы купить вместо испанца более высококлассного футболиста.