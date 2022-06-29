Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

После неудачи с Рафиньей «Арсенал» переключил внимание на звезду «Реала»

29 Июня 2022 • 11:53 Комментировать

Лондонский «Арсенал» нашёл альтернативу полузащитнику «Лидса» Рафинье Диасу, который находится в шаге от перехода в «Челси». Согласно информации от Sport Witness, «канониры» переключили своё внимание на полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио.

На днях появляется много слухов о том, что Асенсио покинет мадридский «Реал» в это трансферное окно. Испанец не хочет продлевать истекающий контракт с клубом, так как сомневается в своём будущем на «Сантьяго Бернабеу».

Избавиться от Асенсио не против и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, который хотел бы купить вместо испанца более высококлассного футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» обратился к «Челси» по трансферу защитника
11:53 · Англия. Премьер-лига
После неудачи с Рафиньей «Арсенал» переключил внимание на звезду «Реала»
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не намерен отпускать Джонса, хотя «Астон Вилла» предложила за него солидные деньги
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» работает над подписанием звезды «Эвертона»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Теллес может остаться в «МЮ», но тен Хаг не видит в нём игрока основы
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вновь вышел на контакт с Кунде
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может лишиться ещё одного форварда
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может вернуть футболиста, с которым год назад разорвал контракт
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с покупкой одного из лучших полузащитников Серии А
10:51 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Я рад вернуться в «Интер»
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нового защитника
10:38 · Англия. Премьер-лига
Маласиа сообщил «Лиону», что переходит в английский топ-клуб
10:31 · Англия. Премьер-лига
Холанн был главной трансферной целью «МЮ», но игрока не привлекал проект клуба
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил Вернера и деньги за де Лихта, но «Ювентус» хочет другого игрока «синих»
09:32 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Челси» с Рафиньей идут полным ходом
Все новости
Рекомендуем