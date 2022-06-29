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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» не намерен отпускать Джонса, хотя «Астон Вилла» предложила за него солидные деньги

29 Июня 2022 • 11:48 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс останется в команде на следующий сезон. Согласно информации от Daily Mirror, мерсисайдский клуб хочет сохранить англичанина по инициативе главного тренера Юргена Клоппа.

Прошлым летом «Ливерпуль» отказался отпускать Джонса в «Лидс» в годичную аренду. Теперь же мерсисайдцы отклонили предложение по полноценному трансферу от «Астон Виллы», которое составило 25 миллионов евро.

Напомним, что Джонс в прошлом сезоне отметился за «Ливерпуль» одним голом и одной результативной передачей в английской Премьер-лиге. Футболист дебютировал за клуб в сезоне-2019/20.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Астон Вилла Кёртис Джонс
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