«Ливерпуль» не намерен отпускать Джонса, хотя «Астон Вилла» предложила за него солидные деньги

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс останется в команде на следующий сезон. Согласно информации от Daily Mirror, мерсисайдский клуб хочет сохранить англичанина по инициативе главного тренера Юргена Клоппа.

Прошлым летом «Ливерпуль» отказался отпускать Джонса в «Лидс» в годичную аренду. Теперь же мерсисайдцы отклонили предложение по полноценному трансферу от «Астон Виллы», которое составило 25 миллионов евро.

Напомним, что Джонс в прошлом сезоне отметился за «Ливерпуль» одним голом и одной результативной передачей в английской Премьер-лиге. Футболист дебютировал за клуб в сезоне-2019/20.