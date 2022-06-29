Теллес может остаться в «МЮ», но тен Хаг не видит в нём игрока основы

Будущее защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса на «Олд Траффорд» остаётся туманным. Согласно информации от Manchester Evening News, новый тренер клуба Эрик тен Хаг не против оставить бразильца в команде, но при этом наставник не видит в нём игрока основного состава.

Положение Теллеса должен усугубить трансфер Тирелла Малассии из роттердамского «Фейеноорда», который находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что тен Хаг также хотел бы расстаться и с другими крайними защитниками «Манчестер Юнайтед». Речь идёт о молодом воспитаннике Брендоне Уильямсе и Аароне Уан-Биссаке, который три года назад обошёлся «красным дьяволам» в 50 миллионов евро.