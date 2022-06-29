«Челси» вновь вышел на контакт с Кунде

Сага с переходом защитника «Севильи» Жюля Кунде в лондонский «Челси» до сих пор продолжается. Согласно локальному источнику из андалузского клуба ABC Sevilla, «синие» вновь вышли на контакт с испанцами по трансферу Кунде.

В ближайшее время «Челси» собирается сделать «Севилье» предложение, которое близко к требуемым 65 миллионам евро. В лондонском клубе убеждены, что им удастся заключить сделку.

Напомним, что другой претендент на Кунде в лице каталонской «Барселоны» пока не может позволить себе трансфер француза из-за финансовых проблем. Ситуация может поменяться после возможной продажи Френки де Йонга.