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«Челси» вновь вышел на контакт с Кунде

29 Июня 2022 • 11:05 Комментировать

Сага с переходом защитника «Севильи» Жюля Кунде в лондонский «Челси» до сих пор продолжается. Согласно локальному источнику из андалузского клуба ABC Sevilla, «синие» вновь вышли на контакт с испанцами по трансферу Кунде.

В ближайшее время «Челси» собирается сделать «Севилье» предложение, которое близко к требуемым 65 миллионам евро. В лондонском клубе убеждены, что им удастся заключить сделку.

Напомним, что другой претендент на Кунде в лице каталонской «Барселоны» пока не может позволить себе трансфер француза из-за финансовых проблем. Ситуация может поменяться после возможной продажи Френки де Йонга.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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