«Челси» может лишиться ещё одного форварда

Нападающий «Челси» Тимо Вернер недоволен своим пребыванием в Лондоне, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно. Ранее стало известно, что «синие» предложили форварда «Ювентусу», но «старая синьора» оказалась не заинтересована в его услугах.

Вернер перешёл в «Челси» в 2020 году из «РБ Лейпцига» за 53 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 26-летний немец провёл за «пенсионеров» 37 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 35 млн евро.