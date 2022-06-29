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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» может вернуть футболиста, с которым год назад разорвал контракт

29 Июня 2022 • 10:58 Комментировать

Лондонский «Арсенал» может шокировать своих болельщиков возвращением футболиста, который провалился на «Эмирейтс» и был вынужден разорвать контракт с клубом. Речь идёт о полузащитнике «Коринтианса» Виллиане, который намерен покинуть родину из-за угроз болельщиков и вернуться в Европу.

Согласно информации от The Athletic, главный тренер «Арсенала» Микель Артета не против вернуть бразильца на краткосрочной основе. Наставник считает, что у Виллиана есть незавершённые дела на «Эмирейтс».

Напомним, что большую часть своей карьеры в АПЛ Виллиан провёл в «Челси». После перехода в «Арсенал» бразилец сумел отличиться за «канониров» одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Виллиан Арсенал Лондон
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