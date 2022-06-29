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Лукаку: «Я рад вернуться в «Интер»

29 Июня 2022 • 10:51 Комментировать

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку сегодня утром прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с «Интером».

«Очень рад вернуться», - заявил нападающий в разговоре с представителями СМИ. Его слова в социальных сетях передает инсайдер Николо Скира.

Лукаку перешел в «Челси» в прошлом году, до этого бельгийский бомбардир выступал за «нерадзурри». В минувшем сезоне Ромелу поучаствовал в 44 поединках «пенсионеров» во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две голевые передачи.

Добавим, что «Интер» по итогам прошлого сезона стал серебряным призером чемпионата Италии. Скудетто выиграл «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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