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Холанн был главной трансферной целью «МЮ», но игрока не привлекал проект клуба

29 Июня 2022 • 10:31 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн мог оказаться в стане прямых конкурентов «горожан». Согласно информации от журналиста Джеймса Робсона, норвежец являлся главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, Холанн даже не рассматривал вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», так как проект клуб совершенно не привлекал норвежского форварда.

Напомним, что Холанн вошёл в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги. Норвежец будет получать столько же, сколько полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, который выступает за клуб с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанн
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