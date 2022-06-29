Холанн был главной трансферной целью «МЮ», но игрока не привлекал проект клуба

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн мог оказаться в стане прямых конкурентов «горожан». Согласно информации от журналиста Джеймса Робсона, норвежец являлся главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, Холанн даже не рассматривал вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», так как проект клуб совершенно не привлекал норвежского форварда.

Напомним, что Холанн вошёл в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги. Норвежец будет получать столько же, сколько полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, который выступает за клуб с 2015 года.