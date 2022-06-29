«Челси» предложил Вернера и деньги за де Лихта, но «Ювентус» хочет другого игрока «синих»

Переговоры между туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси» по трансферу защитника Маттайса де Лихта продвигаются с каждым днём. Согласно информации от Daily Mail, туринский клуб озвучил английским коллегам новые условия сделки.

Вместо предложенного им ранее нападающего Тимо Вернера, «бьянконери» хотят другого футболиста «Челси» – Кристиана Пулишича, который как раз может покинуть команду из-за недостаточного количества игрового времени.

Пока что клубы расходятся в оценке сделки, но «Челси» будет готов расстаться с Пулишичем, чтобы заполучить де Лихта. Напомним, в это трансферное окно лондонцам необходимо приобрести минимум двух центральных защитников.