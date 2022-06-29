Переговоры «Челси» с Рафиньей идут полным ходом

Лондонский «Челси» сегодня надеется согласовать контракт с полузащитником «Лидса» Рафиньей Диасом. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что лондонский клуб намерен быстро оформить трансфер, чтобы избежать возможных проблем.

Напомним, что вчера «Челси» достиг полного соглашения с «Лидсом» по трансферу Рафиньи. За игрока сборной Бразилии «синие» выложат 70 миллионов евро.

Агентом Рафиньи является Деку, который ранее выступал за «Челси» на позиции полузащитника. В руководстве клуба надеются, что этот фактор должен помочь в переговорах.

В гонке за Рафиньей «Челси» обошёл своих соседей из «Арсенала», которые предлагали намного меньше, чем того требовал «Лидс».