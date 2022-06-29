Экс-игрок «Лидса»: «Мане мог проявить больше уважения к «Ливерпулю»

Экс-игрок «Лидса» Ноэль Уилан отреагировал на переход сенегальского форварда Садио Мане из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию».

«Мане мог проявить больше уважения к «Ливерпулю». Когда он находился в своей сборной, то сказал, что сенегальцы получат то, чего хотят. И это было как раз перед трансфером в Мюнхен.

Садио показывал отличную игру на «Энфилде», однако ему не стоило вмешиваться в переговоры клубов. Этим должны заниматься футбольные агенты», - передает слова эксперта Football Insider.

Мане присоединился к «Баварии» около недели назад. Сенегальский нападающий подписал контракт до середины 2025 года.