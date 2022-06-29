Клопп нашёл топ-новичка для «Ливерпуля» за 100 миллионов евро

Полузащитник Джуд Беллингем, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», является трансферной целью главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Об этом рапортует журналист Даниэль Виктор посредством соцсетей.

Немецкий специалист уже дал указание подписать перспективного англичанина. Клопп считает, что «Ливерпулю» стоит потратить на новичка 100 миллионов евро, которые требует за игрока немецкая сторона. Тренер рассматривает Беллингема как альтернативу опытному Джордану Хендерсону.

В прошлом сезоне Джуд сыграл за «Боруссию» 43 встречи, отметился шестью забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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