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Назван инициатор трансфера Неймара в «Челси»

29 Июня 2022 • 08:40 Комментировать

Стало известно, от кого в лондонском «Челси» исходит интерес к звезде сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару. Как информирует Sky Sport Deutschland, главным инициатором приглашения нападающего на «Стэмфорд Бридж» является наставник «пенсионеров» Томас Тухель.

Лондонцы готовы к переговорам по Неймару, но есть два существенных препятствия. Первое – высокая заработная плата бразильца, второе – нежелание нападающего менять клубную прописку в текущее трансферное окно.

Неймар выступает за парижский коллектив с лета 2017 года. Его действующее соглашение с «ПСЖ» рассчитано до завершения сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар Томас Тухель
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