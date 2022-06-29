Назван инициатор трансфера Неймара в «Челси»

Стало известно, от кого в лондонском «Челси» исходит интерес к звезде сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару. Как информирует Sky Sport Deutschland, главным инициатором приглашения нападающего на «Стэмфорд Бридж» является наставник «пенсионеров» Томас Тухель.

Лондонцы готовы к переговорам по Неймару, но есть два существенных препятствия. Первое – высокая заработная плата бразильца, второе – нежелание нападающего менять клубную прописку в текущее трансферное окно.

Неймар выступает за парижский коллектив с лета 2017 года. Его действующее соглашение с «ПСЖ» рассчитано до завершения сезона-2024/2025.