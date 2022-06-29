Тренер «Аякса» - о переходе Бергвейна: Нужно немного подождать

Наставник амстердамского «Аякса» Альфред Шрёдер рассказал журналистам о возможном переходе голландского форварда «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна.

Как приводит слова Шрёдера журналист и инсайдер Фабрицио Романо, амстердамская команда ещё не договорилась с «Тоттенхэмом» по поводу перехода 24-летнего голландского футболиста, так что нужно ещё немного подождать.

Напомним, что «Аякс» очень хочет заполучить Бергвейна в это трансферное окно. Форвард также может перебраться в «Эвертон» в рамках сделки по переходу Ришарлисона. В прошлом сезоне голландец провёл в АПЛ 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал один ассист.