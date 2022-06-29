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«Мидлсбро» собирается арендовать голкипера «Манчестер Сити»

29 Июня 2022 • 07:37 Комментировать

Представители «Мидлсбро» ведут переговоры с «Манчестер Сити» по поводу аренды американского голкипера Зака Стеффена.

По информации Manchester Evening News, манчестерская команда больше не нуждается в 27-летнем американском голкипере, так как «горожане» недавно подписали соглашение с вратарём «Арминии» Штефаном Ортегой. Стеффен же хочет получать больше игровой практики для того, чтобы поехать на катарский чемпионат мира в составе сборной США.

В прошлом сезоне Зак Стеффен провёл в составе «Манчестер Сити» девять поединков, в двух из которых отыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мидлсбро Зак Стеффен
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