«Мидлсбро» собирается арендовать голкипера «Манчестер Сити»

Представители «Мидлсбро» ведут переговоры с «Манчестер Сити» по поводу аренды американского голкипера Зака Стеффена.

По информации Manchester Evening News, манчестерская команда больше не нуждается в 27-летнем американском голкипере, так как «горожане» недавно подписали соглашение с вратарём «Арминии» Штефаном Ортегой. Стеффен же хочет получать больше игровой практики для того, чтобы поехать на катарский чемпионат мира в составе сборной США.

В прошлом сезоне Зак Стеффен провёл в составе «Манчестер Сити» девять поединков, в двух из которых отыграл на ноль.