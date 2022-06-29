Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Окружение де Йонга утверждает, что игрок по-прежнему настроен остаться в «Барселоне»

29 Июня 2022 • 02:02 Комментировать

Несмотря на прогресс в переговорах между клубами, от окружения игрока продолжают поступать противоречивые заявления.

Как уже неоднократно сообщалось в СМИ, «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» близки к согласованию условий трансфера Френки де Йонга. 25-летний голландец – ключевая часть планов наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага на новый сезон, в то время как каталонцам данная сделка поможет подправить тяжёлое финансовое положение. При этом, как заявляет журналист Санти Овалле, окружение игрока продолжает утверждать о намерении самого де Йонга продолжить карьеру в «Барселоне».

Согласно достоверным данным, сумма трансфера хавбека может составить порядка 85 млн евро, из которых 20 млн будут выплачены «Барселоне» в виде бонусов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
02:02 · Англия. Премьер-лига
Окружение де Йонга утверждает, что игрок по-прежнему настроен остаться в «Барселоне»
00:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на ещё одного звёздного защитника
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» надеется договориться с Рафиньей в течение двух суток, игрок ждёт предложения от «Барселоны»
28 Июня
23:57 · Англия. Премьер-лига
Футболист сборной Нидерландов может заменить Рафинью в «Лидсе»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг – второй после Месси по количеству результативных действий под руководством Гвардиолы
22:53 · Англия. Премьер-лига
Директор «Фейеноорда» подтвердил, что предложение «МЮ» по Маласии было принято
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл объявил о подписании Ботмана официально
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Сити» в ближайшие часы обсудят трансфер Стерлинга
22:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Барселона» не смогли повторить предложение «Челси» по Рафинье
20:49 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле близок к переходу в топ-клуб АПЛ
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сохраняет высокие шансы на приобретение Рафиньи
20:30 · Англия. Премьер-лига
​Райс входит в шорт-лист «Реала»
20:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» доплатит «Барселоне» около 20 млн евро за де Йонга в виде бонусов
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Фейеноорд» согласовали трансфер защитника сборной Нидерландов 2
19:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался об уходе Минамино в «Монако»
Все новости
Рекомендуем