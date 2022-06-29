Окружение де Йонга утверждает, что игрок по-прежнему настроен остаться в «Барселоне»

Несмотря на прогресс в переговорах между клубами, от окружения игрока продолжают поступать противоречивые заявления.

Как уже неоднократно сообщалось в СМИ, «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» близки к согласованию условий трансфера Френки де Йонга. 25-летний голландец – ключевая часть планов наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага на новый сезон, в то время как каталонцам данная сделка поможет подправить тяжёлое финансовое положение. При этом, как заявляет журналист Санти Овалле, окружение игрока продолжает утверждать о намерении самого де Йонга продолжить карьеру в «Барселоне».

Согласно достоверным данным, сумма трансфера хавбека может составить порядка 85 млн евро, из которых 20 млн будут выплачены «Барселоне» в виде бонусов.