«Челси» нацелился на ещё одного звёздного защитника

«Челси» начинает работу над трансфером центрального защитника итальянского «Наполи» Калиду Кулибали.

Лондонский клуб во главе с наставником Томасом Тухелем занимается поиском двух новых центрбеков после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Как сообщалось ранее, в шорт-листе «Челси» присутствуют Маттайс де Лихт, Жюль Кунде и Натан Аке. Высокая стоимость первых двоих вынудила клуб присмотреться к ещё одному звёздному футболисту – Калиду Кулибали из «Наполи», докладывает Фабрицио Романо.

Контракт 31-летнего сенегальца истекает через год, поэтому его приобретение может стоить относительно небольших денег. Агент игрока уже был замечен в Лондоне.