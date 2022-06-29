«Челси» надеется договориться с Рафиньей в течение двух суток, игрок ждёт предложения от «Барселоны»

«Челси» и «Лидс» уже договорились об условиях трансфера Рафиньи, однако сам футболист не торопится подписывать контракт.

О соглашении по трансферу Рафиньи стало известно сегодня вечером – клубы сошлись на 70-75 млн евро за бразильца, включая бонусы. Как информирует журналист Бен Джейкобс, руководство лондонцев уверено в переходе игрока и планирует согласовать с ним контрактные условия в течение ближайших 48 часов. Сам Рафинья при этом ещё не принял финального решения и, как сообщает Tuttomercatoweb, продолжает надеяться на предложение от «Барселоны».

Каталонский клуб совсем недавно связывался с «Лидсом», но отказался платить за Рафинью сумму, которую готов заплатить «Челси».