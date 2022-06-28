Стерлинг – второй после Месси по количеству результативных действий под руководством Гвардиолы

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола этим летом может расстаться с одним из самых результативных игроков в своей тренерской карьере.

Английский вингер напрямую поучаствовал в 186 забитых мячах «Манчестер Сити» при Гвардиоле (120 голов и 66 голевых передач) – это второй показатель среди всех подопечных испанского специалиста с начала его тренерской карьеры. Возглавляет рейтинг Лионель Месси, забивший 211 голов и ассистировавший 80 раз под началом Пепа в «Барселоне».

Напомним, что в приобретении Рахима Стерлинга заинтересован лондонский «Челси». Переговоры между клубами стартуют в ближайшее время.