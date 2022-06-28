Центральный защитник «Лилля» Свен Ботман стал игроком английского «Ньюкасла».

22-летний голландец прошёл медицинское обследование в Англии и подписал с «сороками» контракт, рассчитанный на пять лет, о чём клуб сообщил на своём официальном сайте. Сумма трансфера, по данным СМИ, оценивается в 40 млн евро.

Свен Ботман выступал за «Лилль» с 2020 года, отыграв в общей сложности 79 матчей за французский коллектив и отметившись тремя голами и двумя голевыми передачами во всех турнирах. На игрока также активно претендовал итальянский «Милан».