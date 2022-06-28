«Челси» и «Манчестер Сити» в ближайшие часы обсудят трансфер Стерлинга

«Челси» в скором времени сделает предложение «Манчестер Сити» по Рахиму Стерлингу.

Об интересе лондонского клуба к вингеру сборной Англии стало известно несколько недель назад. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, уже в ближайшие часы «Челси» выйдет на «Манчестер Сити» с предложением в размере 40-45 млн евро, включая бонусы. Ранее в английских СМИ утверждалось о готовности «горожан» расстаться со Стерлингом не менее чем за 60 млн евро.

В прошедшем сезоне 27-летний игрок записал на свой счёт 17 голов и девять голевых передач в 47 поединках за «Манчестер Сити». Контракт англичанина рассчитан до июня 2023 года.