«Арсенал» и «Барселона» не смогли повторить предложение «Челси» по Рафинье

Лондонский «Арсенал» и «Барселона» потерпели неудачу в попытках выиграть борьбу у «Челси» за подписание Рафиньи.

Как стало известно сегодня, «Челси» предложил за Рафинью 70-75 млн евро – и «Лидс» принял эту заявку. Теперь дело за самим игроком, которому осталось лишь достичь договорённости с лондонцами по условиям контракта. Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, несколькими часами ранее «Арсенал» провёл новую встречу с «Лидсом», но так и не сумел договориться об условиях трансфера 25-летнего бразильца. Неудачу потерпела и «Барселона», отказавшаяся платить за игрока ту же сумму, что предложил «Челси».

Контракт Рафиньи Диаса с «Лидсом» истекает через два года.