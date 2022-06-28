Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Барселона» не смогли повторить предложение «Челси» по Рафинье

28 Июня 2022 • 22:07 Комментировать

Лондонский «Арсенал» и «Барселона» потерпели неудачу в попытках выиграть борьбу у «Челси» за подписание Рафиньи.

Как стало известно сегодня, «Челси» предложил за Рафинью 70-75 млн евро – и «Лидс» принял эту заявку. Теперь дело за самим игроком, которому осталось лишь достичь договорённости с лондонцами по условиям контракта. Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, несколькими часами ранее «Арсенал» провёл новую встречу с «Лидсом», но так и не сумел договориться об условиях трансфера 25-летнего бразильца. Неудачу потерпела и «Барселона», отказавшаяся платить за игрока ту же сумму, что предложил «Челси».

Контракт Рафиньи Диаса с «Лидсом» истекает через два года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Барселона Арсенал Лондон Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
23:05 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг – второй после Месси по количеству результативных действий под руководством Гвардиолы
22:53 · Англия. Премьер-лига
Директор «Фейеноорда» подтвердил, что предложение «МЮ» по Маласии было принято
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл объявил о подписании Ботмана официально
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Сити» в ближайшие часы обсудят трансфер Стерлинга
22:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Барселона» не смогли повторить предложение «Челси» по Рафинье
20:49 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле близок к переходу в топ-клуб АПЛ
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сохраняет высокие шансы на приобретение Рафиньи
20:30 · Англия. Премьер-лига
​Райс входит в шорт-лист «Реала»
20:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» доплатит «Барселоне» около 20 млн евро за де Йонга в виде бонусов
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Фейеноорд» согласовали трансфер защитника сборной Нидерландов 2
19:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался об уходе Минамино в «Монако»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму предложил «Челси» за Стерлинга
18:43 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго Силва: «Неймар должен перейти в «Челси»
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Монако» приобрёл нападающего «Ливерпуля»
17:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» совершил прорыв в переговорах по де Йонгу 1
Все новости
Рекомендуем