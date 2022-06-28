«Лидс» принял грандиозное предложение «Челси» по Рафинье

Лондонский «Челси» согласился заплатить «Лидсу» требуемую сумму за Рафинью Диаса.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли полного согласия по условиям трансфера 25-летнего бразильца. «Лидс» принял официальное предложение «Челси» в размере 70-75 млн евро, включая бонусы. Основная часть этой суммы будет выплачена лондонцами сразу после перехода. В настоящее время руководство «Челси» обсуждает с представителями игрока детали личного контракта.

Рафинья принял участие в 35 матчах «Лидса» в завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги. На счету вингера 11 забитых мячей и три результативные передачи. В подписании бразильца также были заинтересованы «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Барселона».