​Ленгле близок к переходу в топ-клуб АПЛ

Клеман Ленгле в ближайшее время может переехать в Англию. Как сообщает Mundo Deportivo, к оформлению аренды 27-летнего центрального защитника близок «Тоттенхэм». «Барселона» не станет препятствовать уходу Ленгле, поскольку Хави не рассматривает француза как твёрдого игрока основного состава.

По итогам сезона 2021/2022 «Тоттенхэм» занял в Премьер-лиге Англии четвёртое место. Лондонский клуб будет представлять страну в Лиге чемпионов.

Добавим, что Клеман Ленгле имеет действующий контракт с «Барселоной», рассчитанный до конца сезона 2025/2026.