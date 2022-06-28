«Челси» сохраняет высокие шансы на приобретение Рафиньи

«Челси» считается одним из фаворитов в борьбе за подписание востребованного на трансферном рынке Рафиньи Диаса.

Вингер «Лидса», напомним, также интересен другим лондонским клубам – «Арсеналу» и «Тоттенхэму». Ранее попытки заполучить 25-летнего бразильца предпринимала «Барселона». По данным журналиста Низара Кинселлы, Томас Тухель поддерживает идею приобретения Рафиньи, а «Челси» лидирует в борьбе за игрока, несмотря на серьёзную конкуренцию.

Рафинья – не единственная опция для усиления атаки, рассматриваемая «синими»: клуб также претендует на Усмана Дембеле и Рахима Стерлинга.

«Лидс» надеется заработать на продаже бразильского вингера не менее 70 млн евро.