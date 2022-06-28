​Райс входит в шорт-лист «Реала»

«Реал» постоянно изучает рынок на предмет возможности усиления состава. Мадридский гранд внимательно следит за Джудом Беллингемом из дортмундской «Боруссии». При этом, как сообщает Defensa Central, в качестве плана Б «сливочные» рассматривают Деклана Райса, выступающего за «Вест Хэм».

Судя по всему, говорить о возможном скором переезде Деклана Райса из Лондона в Мадрид не приходится. «Реал» планирует попытаться подписать Джуда Беллингема через год. К плану Б мадридцы обратятся только в случае неудачи.

23-летний Деклан Райс оценивается специалистами из transfermarkt в 80 миллионов евро.