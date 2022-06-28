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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Райс входит в шорт-лист «Реала»

28 Июня 2022 • 20:30 Комментировать

«Реал» постоянно изучает рынок на предмет возможности усиления состава. Мадридский гранд внимательно следит за Джудом Беллингемом из дортмундской «Боруссии». При этом, как сообщает Defensa Central, в качестве плана Б «сливочные» рассматривают Деклана Райса, выступающего за «Вест Хэм».

Судя по всему, говорить о возможном скором переезде Деклана Райса из Лондона в Мадрид не приходится. «Реал» планирует попытаться подписать Джуда Беллингема через год. К плану Б мадридцы обратятся только в случае неудачи.

23-летний Деклан Райс оценивается специалистами из transfermarkt в 80 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вест Хэм Деклан Райс Трансферы футбола - лето 2022
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