«Манчестер Юнайтед» доплатит «Барселоне» около 20 млн евро за де Йонга в виде бонусов

«Манчестер Юнайтед» всё ближе к покупке Френки де Йонга у «Барселоны».

Однако, как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, заключение сделки требует времени, поскольку трансфер будет включать в себя многочисленные бонусы на сумму почти в 20 млн евро. При этом гарантированная выплата за переход де Йонга составит порядка 65 млн евро. Напомним, что «Барселона» планировала выручить с продажи 25-летнего центрального полузащитника порядка 85 млн евро.

За три сезона в каталонском клубе Френки де Йонг отыграл 138 матчей, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами.