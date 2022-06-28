«Манчестер Юнайтед» и «Фейеноорд» согласовали трансфер защитника сборной Нидерландов

«Фейеноорд» и «Манчестер Юнайтед» договорились об условиях трансфера Тирелла Маласии.

Приобретение 22-летнего голландца обойдётся «красным дьяволам» примерно в 17 млн евро, из которых 2 млн – дополнительные бонусные выплаты. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. «Фейеноорд» уже дал добро на трансфер, поэтому дело за самим, которому ещё предстоит согласовать условия личного контракта с английским грандом.

Тирелл Маласиа принял участие в 50 матчах «Фейеноорда» в прошедшем сезоне, отметившись одним голом и пятью голевыми передачами. В составе сборной Нидерландов фулбек сыграл пять раз.

В приобретении Маласии также заинтересованы «Вест Хэм» и «Лион».