Клопп высказался об уходе Минамино в «Монако»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Такуми Минамино в «Монако».

Клопп сказал официальному сайту клуба, что если кто-то думает о том, как плохо выступал Минамино за «Ливерпуль», то они ошибаются. Благодаря выступлениям этого футболиста за «мерсисайдцев» комната с трофеями пополнялась очень часто. Футболист добьется большого успеха в «Монако», нужно поблагодарить его за то, что он дал клубу.

Напомним, 28 июня «Монако» на своем официальном сайте сообщил о переходе японского нападающего из «Ливерпуля». Трудовой договор с игроком заключен до 2026 года.