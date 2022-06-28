Стало известно, какую сумму предложил «Челси» за Стерлинга

«Челси» близок к завершению сделки по нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу.

По информации The Sun, лондонский клуб предложил 58 миллионов евро «Манчестер Сити» за Стерлинга. Сам футболист готов сменить клуб, чтобы получать больше игрового времени.

Ранее Стерлинг сказал наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле о том, что желает остаться в команде, но тренер заявил, что не может гарантировать место в составе нападающему.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» сам уведомил «Челси» о готовности к продаже 27-летнего игрока. Нападающий Рахим Стерлинг выступает за «Сити» с 2015 года.