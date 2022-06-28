​Тьяго Силва: «Неймар должен перейти в «Челси»

Опытный защитник «Челси» Тьяго Силва дал комментарий по поводу слухов, которые связывают лондонский клуб со звёздным Неймаром.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» уже сообщил Неймару, что на него в клубе больше не рассчитывают.

«Неймар должен перейти в «Челси». Если это произойдёт, это будет к лучшему. Неймар не нуждается в представлении. Пока я ничего не знаю, но надеюсь, что всё получится», - сказал Тьяго Силва Sport Witness.

Ранее в прессе сообщалось, что Неймар может оказаться в другом английском топ-клубе – в «Манчестер Юнайтед».