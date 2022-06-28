«Монако» приобрёл нападающего «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино перешёл во французский «Монако».

Футболист сборной Японии подписал контракт с «Монако» до 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний Минамино защищал цвета «Ливерпуля» с 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил десять мячей и записал на свой актив одну результативную передачу. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

«Ливерпуль» по итогам минувшего сезона занял второе место в Английской премьер-лиге, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко.