​«Манчестер Юнайтед» совершил прорыв в переговорах по де Йонгу

Эрик тен Хаг хочет воссоединиться с Френки де Йонгом в «Манчестер Юнайтед», где он начинает строить новый проект. ESPN сообщает о прорыве в переговорах «красных дьяволов» по трансферу голландского футболиста. По данным источника, «МЮ» и «Барселона» договорились о переходе де Йонга. Изначально английский клуб заплатит «сине-гранатовым» 65 миллионов евро. Очевидно, в сделке прописаны и бонусные выплаты.

Напомним, что Эрик тен Хаг в последние годы успешно работал у руля «Аякса», и он прекрасно знает Френки де Йонга по совместной работе.

Чемпионат Англии сезона 2022/2023 стартует в августе.