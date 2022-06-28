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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» совершил прорыв в переговорах по де Йонгу

28 Июня 2022 • 17:31 Комментировать

Эрик тен Хаг хочет воссоединиться с Френки де Йонгом в «Манчестер Юнайтед», где он начинает строить новый проект. ESPN сообщает о прорыве в переговорах «красных дьяволов» по трансферу голландского футболиста. По данным источника, «МЮ» и «Барселона» договорились о переходе де Йонга. Изначально английский клуб заплатит «сине-гранатовым» 65 миллионов евро. Очевидно, в сделке прописаны и бонусные выплаты.

Напомним, что Эрик тен Хаг в последние годы успешно работал у руля «Аякса», и он прекрасно знает Френки де Йонга по совместной работе.

Чемпионат Англии сезона 2022/2023 стартует в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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