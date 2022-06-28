Стало известно, когда «Интер» объявит о возвращении Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку завтра должен завершить своё возвращение в миланский «Интер». Согласно информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, на завтра бельгийцу назначено медицинское обследование в одной из клиник Милана.

Напомним, что за годичную аренду бельгийца «Интер» заплатит «Челси» 8 миллионов евро. Никакого права выкупа в соглашении между клубами прописано не было, на чём настояло руководство «нерадзурри».

Лукаку возвращается в «Интер» спустя всего год после ухода в «Челси» за 115 миллионов евро. Согласно слухам, бельгиец не смог сдержать слёз, когда узнал от своего агента, что «нерадзурри» согласовали его аренду.