«Бавария» не предлагала Дембеле контракт

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в подписании полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк. Напомним, сегодня появились слухи о том, что команда Юлиана Нагельсманна предложила Дембеле подписать контракт.

В данный момент у Дембеле есть лишь две опции для продолжения карьеры: остаться в каталонской «Барселоны» и принять не самые выгодные условия, или же перебраться в лондонский «Челси», где его ждёт бывший тренер по дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

Сообщается, что футболист должен принять решение относительно своего будущего до конца этой недели.