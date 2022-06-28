Жезус успешно прошёл медосмотр в «Арсенале»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время «Арсенал» выпустит официальное объявление относительно трансфера Жезуса. Игрок сборной Бразилии обошёлся «канонирам» в районе 50 миллионов евро. Контракт будет подписан до 2026 года.

Напомним, что Жезус лично хотел присоединится к «Арсеналу». Бразилец отказался от других вариантов для продолжения карьеры, чтобы вновь поработать с Микелем Артетой, с которым уже пересекался в «Манчестер Сити».