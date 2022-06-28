«Манчестер Сити» отказался отпускать Зинченко в лондонский клуб

Судя по всему, защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко останется в команде на следующий сезон. Согласно информации от Caught Offside, недавно «горожане» отказались продавать футболиста лондонскому «Арсеналу». Сообщается, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола не намерен отпускать украинца в другой клуб.

Что касается слухов о лондонском «Челси», то «синие» так и не сделали предложений по трансферу украинца. Скорее всего, эти слухи не соответствовали действительности.

«Арсенал», в свою очередь, хотел приобрести Зинченко и использовать футболиста в центре поля. Эту идею продвигал руководству лично главный тренер «канониров» Микель Артета, который работал с украинцем в «Манчестер Сити» в бытность ассистентом Хосепа Гвардиолы.