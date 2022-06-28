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«Манчестер Сити» может не купить игрока на замену Стерлингу

28 Июня 2022 • 13:46 Комментировать

«Манчестер Сити» пока сомневается в целесообразности покупки футболиста на замену Рахиму Стерлингу, который собрался переходить в лондонский «Челси». Согласно информации от журналиста ESPN Роба Доусона, в случае ухода англичанина приоритетом для «горожан» по-прежнему останется покупка левого защитника.

Сообщается, что главный тренер Хосеп Гвардиола может заменить Стерлинга новичком Хулианом Альваресом, который также способен отыграть на левом фланге атаки.

Напомним, что на данный момент приоритетом «Манчестер Сити» является покупка Марка Кукурельи из «Брайтона», которого «чайки» пока отказываются отпускать за разумную цену. «Горожане» также близки к трансферу Кэлвина Филлипса из «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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