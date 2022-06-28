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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду был предложен «Интеру», клуб уже дал свой ответ агенту португальца

28 Июня 2022 • 12:47 Комментировать

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента миланскому «Интеру». Согласно информации от издания La Repubblica, «нерадзурри» уже успели отклонить предложение по трансферу португальца.

«Интер» отпугивает зарплата португальца, которая входит в топ-2 в английской Премьер-лиге. По этой же причине Роналду не хотят приглашать и другие клубы, которым его предложил агент Жорже Мендеш.

Напомним, что Роналду сомневается в своём будущем в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер клуба Эрик тен Хаг не особо рассчитывает на португальца в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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