Ботман прошёл медосмотр в клубе АПЛ

Защитник французского «Лилля» Свен Ботман успешно прошел медицинское обследование перед трансфером в английский клуб «Ньюкасл», об этом сообщает Sky Sports.

Как информируют британские журналисты, 22-летний голландский футболист сейчас находится на домашнем стадионе «сорок». В ближайшие часы стороны поставят подписи под трудовым соглашением. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов фунтов (~40 миллионов евро).

С «Ньюкаслом» Ботман подпишет пятилетнее соглашение.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 32 поединках за «Лилль». На его счету три забитых мяча и один голевой пас.