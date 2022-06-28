Стерлинг хотел остаться в «Манчестер Сити», но Гвардиола не смог гарантировать ему место в основе

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг хотел остаться в клубе, но после разговора с главным тренером Хосепом Гвардиолой решил найти другое место для продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Пол Хёрст.

Напомним, что в гонке за Стерлингом сейчас лидирует лондонский «Челси», который уверен в заключении сделки. Рахим согласен перейти в стан «пенсионеров», так как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог ему гарантировать игровое время.

Стерлинг может обойтись «Челси» в сумму свыше 50 миллионов евро. Это всё несмотря на то, что у футболиста остался всего год по контракту с «Манчестер Сити».