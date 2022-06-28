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«МЮ» сделал новое предложение по де Йонгу

28 Июня 2022 • 11:53 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» обратился к «Барселоне» с новым предложением по трансферу полузащитника Френки де Йонга. Согласно информации от Mail Sport, «красные дьяволы» на этот раз предложили за нидерландца 70 миллионов евро.

«Барселону» всё ещё не устраивает эта сумма, так как клуб хочет выручить за своего футболиста 80 миллионов, чтобы сразу иметь возможность решить свои финансовые проблемы.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призывает руководство давить до последнего ради осуществления трансфера де Йонга, так как полузащитник является главной целью нидерландского специалиста в это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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