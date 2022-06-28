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«Челси» предложил Дембеле контракт, теперь игрок выбирает между двумя клубами

28 Июня 2022 • 11:23 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле наконец дождался контракта от лондонского «Челси». Согласно информации от французского издания L'Equipe, теперь вингеру предстоит выбрать между предложениями от «Барселоны» и «Челси».

Отмечается, что «Челси» предложил футболисту более выгодные условия. В свою очередь, «Барселона» урезала своё предложение по сравнению с тем, что было в декабре. В ближайшие дни француз должен дать свой ответ.

В прошлом сезоне Дембеле отдал 13 ассистов в чемпионате Испании – лучший показатель в топ-5 европейских чемпионатах в 2022 году. Игрока очень хочет видеть в своей команде тренер «Челси» Томас Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Усман Дембеле
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