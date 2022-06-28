«Челси» предложил Дембеле контракт, теперь игрок выбирает между двумя клубами

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле наконец дождался контракта от лондонского «Челси». Согласно информации от французского издания L'Equipe, теперь вингеру предстоит выбрать между предложениями от «Барселоны» и «Челси».

Отмечается, что «Челси» предложил футболисту более выгодные условия. В свою очередь, «Барселона» урезала своё предложение по сравнению с тем, что было в декабре. В ближайшие дни француз должен дать свой ответ.

В прошлом сезоне Дембеле отдал 13 ассистов в чемпионате Испании – лучший показатель в топ-5 европейских чемпионатах в 2022 году. Игрока очень хочет видеть в своей команде тренер «Челси» Томас Тухель.