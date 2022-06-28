Новые переговоры между «Челси» и «Ювентусом» по обмену де Лихта на Вернера состоятся сегодня

Сегодня должен стартовать новый раунд переговоров между туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси» по обмену защитника Маттайса де Лихта на нападающего Тимо Вернера. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести.

По сведениям источника, клубы пока далеки от достижения соглашения, но вероятность заключения сделки довольно высокая, так как обе стороны заинтересованы в обмене.

Сам де Лихт открыт к переходу в «Челси». Главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель считает, что нидерландец сможет закрыть в клубе позицию центрального защитника на долгие годы. Сумма отступных за Маттайса в данный момент составляет 100 миллионов евро.