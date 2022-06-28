Сегодня состоится новая встреча между агентом Дембеле и руководством «Барселоны»

Сегодня может решиться будущее полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, агент француза Мусса Сиссоко в ближайшее время должен провести очередную встречу с руководством каталонского клуба, чтобы выбить своему клиенту новый контракт.

Сообщается, что Дембеле не собирается продлевать контракт на ныне предложенных ему условиях. Француз требует удовлетворить свои запросы, иначе решит уйти в другой клуб на правах свободного агента.

За ситуацией пристально следит лондонский «Челси». Сам Дембеле хочет остаться в «Барселоне», но в случае чего будет готов воссоединиться в стане «пенсионеров» с Томасом Тухелем, с которым у француза завязались тёплые отношения со времён дортмундской «Боруссии».