«Челси» готов купить звезду, которую продаёт «Реал»

На полузащитника сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио появился очередной претендент. По информации Sport.es, в подписании 26-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Челси». Новые владельцы «пенсионеров» готовы побороться за игрока с «Ливерпулем» и «Миланом».

Напомним, что «Реал» принял решение расстаться с Асенсио. Мадридцы хотят продать хавбека этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году. Действующий трудовой договор полузащитника со «сливочными» истекает по окончании следующего сезона.

За «королевский клуб» Марко выступает с 2015 года.