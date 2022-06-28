«Аякс» шокировал «МЮ» ценником на Антони и Мартинеса

«Аякс» озвучил «Манчестер Юнайтед» цену на Лисандро Мартинеса и Антони. Согласно информации от The Telegraph, амстердамский клуб будет согласен отпустить обоих за 155 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не готов платить «Аяксу» такие деньги. Но в клубе бытует мнение, что руководству удастся договориться с амстердамцами о более выгодной сумме трансфера.

Напомним, что Антони и Мартинес являются одними из ключевых целей нового тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, который тренировал вышеперечисленных игроков ещё в прошлом сезоне. Также нидерландец хочет видеть в команде Френки де Йонга из «Барселоны».