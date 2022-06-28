Тухель в восторге от новых владельцев «Челси»

Главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю очень нравится работать с новыми владельцами клуба. Об этой информации сообщает журналист Ник Пьюруэлл, у которого есть очень близкие источники в стане «пенсионеров».

Напомним, что ранее клуб приобрёл консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли, который к тому же владеет бейсбольным клубом «Лос-Анджелес Доджерс».

При новых владельцах команда полностью преобразила свою структуру правления. «Челси» уже успели покинуть президент Брюс Бак, спортивный директор Марина Грановская и технический директор Петр Чех.

Роль Томаса Тухеля в осуществлении трансферов стала гораздо более значимой. Тренер воодушевлен тем, что ему наконец дают возможность самому выбирать потенциальных новичков.