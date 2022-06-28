Лондонский клуб предложил 10 миллионов евро за защитника, которым прошлым летом интересовался «Спартак»

Защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу стал трансферной целью лондонского клуба. Речь идёт о только вернувшемся из Чемпионшипа лондонском «Фулхэма», который предложил за футболиста 10 миллионов евро. Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

Игрок сборной Швейцарии был бы не против переехать в английскую Премьер-лигу. «Фулхэм» уверен, что им удастся убедить «Вольфсбург» расстаться со своим футболистом.

Напомним, что прошлым летом Мбабу был интересен московскому «Спартаку». В прошлой кампании швейцарец провёл 24 матча в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним голевым действием.