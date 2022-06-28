«Милан» в шаге от трансфера известного бельгийского форварда

Нападающий национальной сборной Бельгии Дивок Ориги, который недавно покинул «Ливерпуль» в статусе свободного агента, продолжит карьеру в итальянском чемпионате.

Как информирует Sportitalia, 27-летний форвард уже прибыл на Апеннины для завершения трансфера в «Милан». Футболист успешно прошел медицинское обследование и в ближайшие часы поставит подпись под контрактом с «россонери».

За «Ливерпуль» бельгиец выступал с 2014 года. В минувшем сезоне Дивок поучаствовал в 17 поединках за мерсисайдцев, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.